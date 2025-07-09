Yunanistan iltica başvurularını askıya alıyor

Yunanistan, Girit Adası'nda oluşan göçmen akını sonrası Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler için sığınma taleplerini 3 aylığına askıya alacak.

Miçotakis, yasa tasarısı yarın Parlamentoya sunacak.

Parlamentodaki göç konulu genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada Miçotakis bunun, hükümetin 2020 yılında Meriç sınırında yaşanan göç krizi sırasında alınan karar çerçevesinde “gerekli ve geçici bir müdahale” olduğunu iddia etti.

Ülkeye yasadışı yollardan giren göçmenlerin tutuklanacağını ve gözaltına alınacağını dile getiren Miçotakis, "ülkenin yaşadığı olağanüstü durumun bununla başa çıkmak için olağanüstü önlemler gerektirdiğini” ifade etti. Kararı, ilgili bakanlıklarla görüştükten sonra açıkladı.

GİRİT KAPATILACAK MI?

Yunan basınının aktardığına göre ikinci kararın, Girit'te ilk aşamada bir ve muhtemelen ikinci bir daimi kapalı yapının oluşturulmasıyla ilgili olduğu belirtlidi.

Miçotakis, şu açıklamayı yaptı: "Aynı zamanda, Libya ile, hem meşru, uluslararası alanda tanınan hükümetle hem de doğu Libya hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Yunan Silahlı Kuvvetlerinin bu gemilerin ya da diğer gemilerin ayrılmasını önlemek amacıyla Libya makamlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkça belirtmek isterim."



2 GÜNDE 2 BİN GÖÇMEN

Son 48 saat içinde Girit'e 2 bin kadar göçmen giriş yaptı. Greek Reporter'a göre yılbaşından bu yana 9 binden fazla göçmen Girit'e ulaştı ve bu rakam geçen yıla kıyasla yüzde 350'den fazla bir artışa işaret ediyor.

Yalnızca pazartesi günü 963 yeni göçmen kaydedildi ve önümüzdeki günlerde daha büyük bir göç dalgası bekleniyor.

Yerel yetkililer alarm verirken, Hanya şehrinin sosyal politikalardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Eleni Zervoudaki, “Ev sahipliği kapasitemizin zirvesindeyiz” dedi. Hanya bölge vali yardımcısı Nikos Kalogeris de durumu “yönetilemez” olarak nitelendirdi ve geçici konaklama tesislerinin yetersizliğini vurgulayarak acil hükümet müdahalesi çağrısında bulundu.

"İTALYA'YA GİDECEKLERİNİ SANIYORLAR"

Rethymno Belediye Başkanı Giorgos Marinakis de Naftemporiki televizyonunda yaptığı konuşmada "Bunlar çok büyük akınlar, eşi benzeri görülmemiş bir durum" dedi.

Marinakis, 10 binden fazla kişi Libya'da Girit'e getirilmeyi bekliyor. Bu insanlar İtalya'ya gideceklerini sanıyorlar. Bu tam bir köle ticareti" diye ekledi.

