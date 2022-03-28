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Yunanistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na özel temsilci atayacak

Yunanistan’ın, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde gündeme getireceği konularla ilgili çalışma yapmak üzere İİT Özel Temsilcisi atama kararı aldığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 21:40

Yunanistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na özel temsilci atayacak

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Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır’ı ziyareti kapsamında Kahire'de mevkidaşı Sami Şükrü ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Buradaki temaslarında, Rusya-Ukrayna Savaşı ve sonrasında oluşan gıda ve enerji krizi konularının ele alındığını belirten Dendias, Libya, Doğu Akdeniz gibi bölgesel konuların da masaya yatırıldığını söyledi.

Dendias, Mısır’a, İİT çerçevesinde Yunanistan’a verdiği destek için teşekkür ettiğini aktararak, "Yunanistan’ın, Türkiye’nin bu teşkilat çerçevesinde gündeme getireceği konularla, Türkiye’nin sunduğu karar taslaklarının arkasındaki güdülerini açık şekilde gören Mısır gibi dost ülkelerle iş birliği içerisinde ilgilenmek üzere, özel temsilci atamasında mutabık kaldık"  dedi.

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