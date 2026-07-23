Yunanistan, İsrail’den 4 milyar dolarlık hava savunma sistemi alacak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin en üst düzey dış politika ve savunma karar organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (KYSEA), yılın başında ön onay verdiği projelere ilişkin tedarik sözleşmelerini perşembe günü kabul ettiğini açıkladı.

Yunanistan, “Aşil Kalkanı” adı verilen çok katmanlı bir anti-balistik füze, hava savunma ve İHA karşıtı sistem kurmayı hedefliyor. Sistemin merkezinde, İsrailli savunma şirketleri Rafael ile Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen radar ve füzeler yer alacak.

Dendias, sistemin 23 Temmuz 2026’dan itibaren 35 ay içinde tamamlanarak tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını söyledi. Projenin en az yüzde 25’inin Yunanistan’daki şirketler tarafından üretileceğini de belirten Dendias, böylece savunma sanayisine yerli katkı sağlanacağını ifade etti.

Yunanistan, hava sahasının korunmasında halen ABD yapımı Patriot sistemleri ile eski Rus yapımı S-300 sistemlerini kullanıyor. “Aşil Kalkanı” projesiyle farklı menzil ve irtifalardaki uçak, füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı bütünleşik bir savunma ağı kurulması amaçlanıyor.

KYSEA toplantısında yalnızca hava savunma sistemi değil, başka büyük savunma tedarikleri de onaylandı. Dendias, Brezilyalı Embraer şirketi tarafından üretilen üç C-390 askeri nakliye uçağının satın alınacağını açıkladı.

Konsey ayrıca özel operasyonlarda kullanılmak üzere İngiltere yapımı 10 VICTA mini denizaltısı ile ABD üretimi V-BAT ve İsrail üretimi Heron insansız hava araçlarının alınmasına da onay verdi.

C-390 uçaklarının, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin yaşlanan askeri nakliye filosunun yenilenmesinde kullanılması bekleniyor. Daha önce açıklanan tedarik paketine göre Yunanistan’ın 10 V-BAT insansız hava aracı ile bir Heron sistemini envanterine katması planlanıyor.

Atina yönetimi, silahlı kuvvetlerini modernize etmek amacıyla 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı öngörüyor. Program kapsamında ABD’den 40’a kadar F-35 savaş uçağı ile Fransa ve İtalya’dan fırkateynlerin alınması da bulunuyor.

Yunanistan, uzun yıllardır gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5’ini savunmaya ayırıyor. Bu oran, birçok NATO ülkesinin savunma harcamasının üzerinde bulunuyor.

Güçlü ekonomik ve diplomatik ilişkilere sahip Yunanistan ile İsrail, Yunanistan topraklarında ortak bir hava eğitim merkezi işletiyor. İki ülke ayrıca her yıl ortak askeri tatbikatlar düzenliyor; İHA karşıtı sistemler ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yapıyor.

Atina yönetimi geçen yıl da İsrail merkezli Elbit Systems tarafından üretilen 36 PULS çok namlulu roketatar sisteminin yaklaşık 650 milyon euro karşılığında satın alınmasını onaylamıştı. Söz konusu sistemlerin kuzeydoğu bölgeleri ile Ege adalarındaki savunma kapasitesini güçlendirmesi planlanıyor.