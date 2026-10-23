Yunanistan, İsrail’den satın aldığı SPIKE NLOS füzelerini ortak tatbikatta denedi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan ve İsrail Deniz Kuvvetleri hafta ortasında ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Girit'in kuzey açıklarında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel’in katılımıyla SPIKE NLOS ve ER tipi güdümlü füzelerle atış talimi yapıldı.

Atışlara, Yunanistan’dan fırkateynler, denizaltılar, hücumbotlar, deniz kuvvetlerine ait helikopterler ve hava kuvvetleri araçları ile İsrail Deniz Kuvvetlerinin güdümlü füzeleri taşıyan iki gemisi katıldı.

Hedef olarak hizmet dışı bırakılmış bir Yunan fırkateyni kullanıldı ve tatbikatın ardından fırkateyn batırıldı.

Tatbikat kapsamında Hupis ve Harel ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, denizlerde seyrüsefer serbestisi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı. İki taraf, deniz operasyonları, inovasyon ve yeni teknolojiler alanında işbirliğini artırma kararı aldı.