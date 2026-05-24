Yunanistan İtalya'dan 2 fırkateyn alacak

Miçotakis, NATO üyesi ülkesinin savunma harcamalarını artıracağını ve "Denizcilik kapasitesinin güçlendirmesi" amacıyla da 2 İtalyan Bergamini fırkateyninin satın alınacağını söyledi.

Miçotakis, 2 yeni geminin yanı sıra, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Konseyi'nin ülkenin mevcut Alman yapımı ThyssenKrupp MEKO fırkateynlerinin modernizasyonunu ve silahlı kuvvetlerin şifreleme yazılımının güncellenmesini de onayladığını söyledi.

Satın almaların gerçekleşmesi için Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin çoğunluğa sahip olduğu Yunan parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Tarihsel olarak hem ABD hem de Avrupa silah üreticilerinin önemli bir müşterisi olan görülen Yunanistan'ın Polonya, Estonya ve Letonya'nın ardından GSYİH'sının yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya ayıran 4 NATO ülkesinden biri olduğu ifade ediliyor.

Bergamini fırkateynlerinin birim maliyetinin ortalama 600 milyon Euro olduğu ifade edilirken geminin İtalyan, Fransız, Mısır ve Fas donanmaları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.