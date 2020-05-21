Yunanistan karantina ve testsiz bir turizm sezonuna hazırlanıyor

Corona virüs tedbirleri çerçevesinde çoğu işletmenin kapandığı, ekonominin büyük yara aldığı ülkede normalleşme süreci başlarken Yunanistan turizmde atılacak adımlarla ekonominin canlanmasını umuyor.



25 Mayıs’ta yat turizminin serbest bırakılması ile turizmde ilk aşama gerçekleşecek. 12 ay hizmet veren otellerin ve kamp alanlarının 1 Haziran’da açılması ile turizmde ikinci aşamaya geçilecek. Üçüncü aşama ise 15 Haziran’da sezonluk otellerin açılması ile gerçekleşecek. 15 Haziran’dan itibaren yurt dışından ziyaretçiler Atina’daki Eleftheros Havaalanı’na gelebilecek. 1 Temmuz’dan itibaren ise Yunanistan’ın diğer turizm destinasyonlarına yurt dışından direkt uçuşlar başlayabilecek.

TEST BİLE ZORUNLU DEĞİL



Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Yunanistan’a gelecek turistlere corona testi veya karantina zorunluluğu olmayacağını duyurdu. Ancak epidemiyolojik amaçlı bir takım testlerin de yapılabileceğini kaydetti.



20 ÜLKEDEN KABUL EDİLECEK



Vaka sayılarına ilişkin verilerin iyi olduğu yaklaşık 20 ülkeden turist kabul edilmesi planlanıyor. Öncelikli ülkeler belirlenirken, ülkelerdeki epidemiyolojik verilerin, mesafelerin ve soydaş nüfus göz önüne alınması, önceliğin başta Almanya olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerine verilmesi, Güney Kıbrıs ve İsrail’e de yeşil ışık yakılması bekleniyor.

120'ŞER EURO HEDİYE ÇEKİ

Turizm Bakanı Haris Theoharis bu yıl iç turizmin destekleneceğini duyurdu. “Herkes için turizm” isimli ve toplam 30 milyon avroluk program çerçevesinde 250 bin kişiye asgari 4 gece konaklamada kullanılmak üzere 120’şer avroluk destek verilecek. Tatil çeki şeklinde verilecek bu yardım otel ve seyahat acentalarında geçerli olacak.



Öte yandan, corona virüs sonrası dönemde Yunanistan’da alternatif turizm şekilleri de ön plana çıkmaya başlıyor. Ülkede karavanlara olan ilgide artış gözlemlenirken, sektördeki işletmeler artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Virüs tehlikesinden uzak durmak için ideal bir alternatif olarak görülen karavanların günlük kira tutarı ortalama 160 euroyu buluyor.



Alternatif olarak ön plana çıkan bir başka tatil şekli ise “glamping” Yunan Turizm Bakanlığının da tavsiye ettiği bu turizm şeklinde doğa ile iç içe ama lüks bir kamp tatili öngörülüyor.