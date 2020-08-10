Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı gece kapalı tutacak

Yunanistan, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda hafta sonu başlattığı "gündüz çalışma programı" uygulamasını uzattı.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 14:12 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 14:13

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı gece kapalı tutacak

Alınan bilgiye göre, Yunanistan sınır kapısını yolcu ve araç girişlerine 8 saat süreyle bir gün süreyle kapatacağını üç gün önce duyurmuştu.

Salgın önlemleri kapsamındaki uygulamanın uzatıldığı öğrenildi. Kipi Sınır Kapısı'nda işlemler 23.00 - 07.00 saatleri dışında yapılabilecek.

Yunanistan'ın söz konusu yöntemi diğer ülkelerle olan sınır kapılarının tamamına yakınında uyguladığı kaydedildi.

Bu arada, söz konusu uygulamanın gurbetçi dönüş trafiğini Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendireceği tahmin ediliyor.

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