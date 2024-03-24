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Yunanistan Komünist Partisi, ABD tankları taşıyan trenin yolunu kesti

Dedeağaç limanından Bulgaristan'a Amerikan tankları taşıyan bir gemi Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri tarafından durduruldu. Protestocular trenin üzerine "Katiller evinize dönün" yazdı.

Yunanistan Komünist Partisi, ABD tankları taşıyan trenin yolunu kesti

Komünist Partisi (KKE) üyeleri Dedeağaç limanından 'a Amerikan tankları taşıyan bir treni durdurdu.

KKE ve gençlik örgütü KNE, treni geri dönmeye zorladı.

Trenin üzerine "Killers go home" (Katiller evinize dönün) yazan protestocular, "Dedeağaç ulusların limanıdır, emperyalist üs değil" ve "Halk boyun eğmediğinde, trenler bile geri döner" sloganları attı.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda şu ifadeler yer aldı:

"Sınırlar dışında askeri göreve hayır"

"Ülkenin , NATO ve AB savaşlarına katılımı durdurulsun" 

 "Umut halkın mücadelesindedir."

Yunanistan Komünist Partisi, ABD tankları taşıyan trenin yolunu kesti - 1

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