Yunanistan Komünist Partisi, ABD tankları taşıyan trenin yolunu kesti

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri Dedeağaç limanından Bulgaristan'a Amerikan tankları taşıyan bir treni durdurdu.

KKE ve gençlik örgütü KNE, treni geri dönmeye zorladı.

Trenin üzerine "Killers go home" (Katiller evinize dönün) yazan protestocular, "Dedeağaç ulusların limanıdır, emperyalist üs değil" ve "Halk boyun eğmediğinde, trenler bile geri döner" sloganları attı.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda şu ifadeler yer aldı:

"Sınırlar dışında askeri göreve hayır"

"Ülkenin ABD, NATO ve AB savaşlarına katılımı durdurulsun"

"Umut halkın mücadelesindedir."