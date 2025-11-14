Yunanistan Maliye Bakanı'ndan Facebook'ta deepfake reklam davası

Bakanlık, yapay zeka kullanılarak hazırlanan deepfake videonun, Pierrakakis’in vatandaşları “yüksek getirili yatırım programlarına” teşvik ediyormuş gibi gösterdiğini açıkladı ve bunun gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.



Yunan polisi, daha önce de sosyal medyada ve internet sitelerinde, tanınmış kişilerin görüntü ve seslerinin kullanıldığı yanıltıcı reklamlara rastlandığını bildirmişti. Bu tür deepfake videolar, sahte yatırım fırsatları veya “mucize” ilaçlar tanıtmak için kullanılmıştı.



AB’nin Yapay Zeka Yasası (AI Act) çerçevesinde deepfake’ler sınırlı riskli olarak değerlendirilirken, seçimleri veya oy davranışını etkilemek amacıyla yapay zeka kullanımı yüksek riskli kabul ediliyor.