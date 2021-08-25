Yunanistan orman yangınlarını önlemek için tedbirleri artırıyor

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis çarşamba günü yaptığı açıklamada, orman yangınlarına etkili şekilde müdahale etmede hataları olduğunu kabul ederek, gelecek yıl daha fazla yangın söndürme uçağının temin edilmesinin planlandığını söyledi.



Ayrıca, yangınlara müdahele edecek ekiplerin daha iyi koordine edilmeleri için yeni bir birim oluşturulacağını da kaydeden Mitsotakis, "Açıkça söylüyorum: İyi hazırlandık. Ancak bu fenomenle başa çıkmak için yeterince iyi değil" ifadesini kullandı.



Yunanistan başbakanı, hataların "en küçük ayrıntısına kadar" inceleneceğini belirterek, böylece aynı yanlışların tekrarlanmasının da önüne geçileceğini vurguladı.

Hükümetin uyguladığı SMS ile yangın ihbarı ve tahliye uyarılarının yararlarının da görüldüğünü ifade eden Mitsotakis, erken uyarılar sayesinde can kaybı olmadığını söyledi.



Bu yaz Yunanistan'da etkili olan yangınlar nedeniyle 100 bin hektardan daha büyük orman ve çalılık alanın tahrip olduğunu da sözlerine ekleyen Mitsotakis, tüm mağdurların evlerini yeniden inşa edebilmeleri için maddi yardım alacaklarını ifade etti.



Ağustos ayının başından bu yana Yunanistan'da ortalama olarak günde 60 orman yangını çıktı. Yangınlar sonucunda çok sayıda ev ve tarım arazisi tahrip oldu. Mitsotakis, Almanya da dahil olmak üzere 23 ülkeye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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