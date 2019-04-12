Yunan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi özel bir televizyon kanalını telefonla arayarak Parlamentoya bomba yerleştirildiği ihbarında bulundu.
Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde parlamentonun çevresindeki bazı caddeler trafiğe kapatıldı.
Bomba imha uzmanlarının Parlamento binasında yaptıkları araştırmalarda patlayıcıya rastlanmadı.
Yunanistan Parlamentosu'na bomba ihbarı asılsız çıktı
Anadolu AjansıDünya
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Parlamento binasına asılsız bomba ihbarı yapıldı.
Yunan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi özel bir televizyon kanalını telefonla arayarak Parlamentoya bomba yerleştirildiği ihbarında bulundu.