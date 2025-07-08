Yunanistan Parlamentosu’na şüpheli zarf gönderildi: Güvenlik güçleri harekete geçti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan parlamentonun dışındaki şüpheli bir zarf panik yarattı. Olay yerine 12 itfaiye personeli ve EMAK itfaiye biriminden özel bir ekip gönderildi. Zarfın bugün erken saatlerde Başbakan Kiryakos Miçotakis’e gelen mektupların arasında bulunduğu ve Rusya’dan yazılmış gibi göründüğü belirtildi.



Proto Thema haber sitesinin aktardığına göre, şüpheli zarfın bulunmasının ardından Yunanistan Parlamentosu’nun önünde operasyon başlatıldı. Zarfı kontrol etmek için olay yerine dört araçla itfaiye personeli ve özel itfaiye ekibi gönderildi.

Gelen ilk bilgilere göre, zarf üzerinde önlem olarak yapılan inceleme zarfın içinde beyaz bir tozun olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine Yunanistan Polisi (ELAS) ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Beyaz maddenin ne olduğu henüz tespit edilemezken, şarbon olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Zarfın “yurtdışı kaynaklı olduğu ve bir siyasiye hitaben gönderildiği” belirtildi.



Kathimerini gazetesi de olaya ilişkin haberinde, parlamentonun dışında bulunan şüpheli zarfın Rusya’dan gönderildiğini aktardı. Güvenlik görevlilerinin şüpheli zarfa müdahale ettiği, görevlilerin zarfın normalden ağır olduğunun görülmesi üzerine polise haber verdiği ifade edildi.



Bunun üzerine olay yerine gelen polisi, itfaiye ekibinin de yardımıyla zarı aldı. Zarfın içeriği konusunda henüz resmi bir bilgi verilmezken, polisin zarfı incelenmek üzere Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu'na (EODY) göndermesi bekleniyor.