Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye "zeytin dalı"

Yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde söz alan Dendias, ülkesinin yeni dönemdeki savunma politikalarını değerlendirdi.

"KOMŞUMUZLA İLİŞKİLERDE İYİLEŞME ÖNGÖRÜYORUZ"

Dendias, "Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle Türkiye'de yaşanan deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz." diye konuştu.



YUNANİSTAN SİLAHLANMA PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK



Ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydetti.