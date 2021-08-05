Yunanistan, Türk vatandaşlarına sınırlarını açma kararı aldı

Yunanistan yönetimi, corona virüs nedeniyle 17 aydır kapalı olan Türkiye sınır kapılarını açma kararı aldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 17:25

Yunanistan, Türk vatandaşlarına sınırlarını açma kararı aldı

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Yunanistan, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını açma kararı aldı.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumunca (YPA) yayımlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, aşı sertifikası olan ya da "Covid-19 PCR/RAPID" negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşlarının, bugünden itibaren Yunanistan'a giriş yapabilecekleri belirtildi.

Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren "seyahat formunu" doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan direktifte, Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için de geçerli olduğu kaydedildi.

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