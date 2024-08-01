Yunanistan: Türkiye ile sorunları diyalog yoluyla çözmeye devam etmeliyiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile, açık iletişim kanalları sayesinde gerilimlerin krize dönüşmeden önlediğini belirterek, "Diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz." dedi

Yunanistan: Türkiye ile sorunları diyalog yoluyla çözmeye devam etmeliyiz

Gerapetritis, SKAI televizyonuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkileri ve 'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile açık iletişim kanalları sayesinde gerilimlerin krize dönüşmeden önlediğini ifade eden Gerapetritis, "Her durumda, egemenlik haklarımızı korumaya ve diyalog yoluyla sorunları çözmeye devam etmeliyiz." dedi.

Gerapetritis, pazartesi günü Girit-Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı kablosu için yapılan deniz araştırmaları hakkında bilgi kirliliği yaşandığını savunarak, araştırma gemisinin, planlandığı süreden daha uzun süre bölgede kaldığını ve Türkiye ile herhangi bir çatışma riski bulunmadığını vurguladı.

Araştırma çalışmaları için Türkiye’den izin alınmadığını ifade eden Gerapetritis, "Türkiye ile olan diyalog kanalları her zaman açıktı ve gerilimi azaltmak için kullanıldı. Uzun vadeli barış, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının doğru bir şekilde belirlenmesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

ORTADOĞU'DAKİ OLAYLAR DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

Gerapetritis, Ortadoğu'daki olayların geniş bir bölgeyi etkileyebilecek domino etkisi yaratabileceğine dikkati çekerek, Gazze ve diğer Ortadoğu bölgelerinde mevcut insani krizin zamanla daha da kötüleşeceği ve göç akınlarında artış yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

'ın Ortadoğu'daki gelişmelere uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşım benimsediğini ileri süren Gerapetritis, ülkelerinin bu krizden mümkün olduğunca az zarar görerek çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Gerapetritis, "2. Savaşı'ndan bu yana gelinen en zor aşamada bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan'a sert tepki: Miçotakis haddini bildirmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan'a sert tepki: Miçotakis haddini bildirmeli

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Ölümden saniyelerle kurtuldular

DÜNYA HABERLERİ

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı

Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı

Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı

Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...