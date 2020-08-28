Yunanistan ve BAE'dan Girit'in kuzeyinde tatbikat

Yunanistan GenelKurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait dördü F-16 olmak üzere dokuz askeri uçak, Girit'in kuzeybatısındaki 115. hücum bölüğünde bulunuyor.



Uçaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak eğitim faaliyetlerine katılıyor.



Bölgedeki askeri hareketlilik havada da gerginliğe yol açıyor. Rum kaynaklar, Girit’ten kalkan 6 Yunan F-16 savaş uçağının tatbikat kapsamında Kıbrıs’a geldiğini duyurdu.



Uçaklara, Girit’e dönüş rotasında Türk jetleri tarafından önleme yapıldığı belirtildi.