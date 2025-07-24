Yunanistan ve İsrail'de Eurofighter paniği: "Tel Aviv'in başı ağrıyacak"

MUHALEFET LİDERİ HÜKÜMETİ SUÇLADI



İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu hükümetini, Eurofighter satışı anlaşmasını "engellememekle" suçladı. Lapid, "İsrail'in işe yarar bir Dışişleri Bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, diplomatik olarak bu silah satış anlaşmasının ilerlemesini engellemek için müdahale etmiş oldurdu."



"Almanya ve İngiltere, eninde sonunda bölgede güç dengesini değiştirecek jetlerle Türkiye'yi donatıyor" diyen Lapid, "Türkiye'nin halihazırda Ortadoğu'nun en büyük donanmasına sahip olduğunu ve şimdi İsrail ile hava gücü eşitliğini hedeflediğini" belirtti.



Habere göre anlaşma, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile askeri işbirliğini güçlendirerek NATO'nun hazırlık durumunu sağlamak konusundaki daha geniş çaplı ilgisini de yansıtıyor.



YUNAN BASININDA SERT ELEŞTİRİ



Almanya, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i anlaşma öncesinde bilgilendirmişti. Yunanistan'ın Naftemporiki gazetesi, bu durumu "Ve böylece dış politikaya bir tokat daha eklendi" ifadesiyle aktardı.



Haberde şu ifadelere yer verildi: "Ankara, en gelişmiş Avrupa savaş uçaklarıyla donanıyor ve bizler ise gözlemci rolünde şoku sindirip diplomatik 'artıklarımızı' sayıyoruz."



Haberin devamında, "Erdoğan Eurofighter satın alırken, nüfuzunu artırırken, haritaları yeniden çizerken ve Avrupalıları ve Amerikalıları değerli bir ortak olarak ikna ederken, Yunanistan sadece bilgilendirilmekle yetiniyor" denildi.



Gazete, teorik olarak, bir Eurofighter'ın maksimum hızında uçarsa (yakıt ikmali yapmadan 2 bin 495 kilometre/saat), Ankara'dan Berlin'e 53 dakikada ulaşabileceğini belirterek, Atina hükümetine şu eleştiriyi yöneltti: "Peki ya Yunanistan'ın dış politikası? Pistte sabit kalmış, kalkış izni bekliyor."