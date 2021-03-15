Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan ortak tatbikat

Derya Özcan/NTV Atina

Yunan Genel Kurmay Başkanlığı iki ülke Silahlı Kuvvetleri arasındaki uzlaşı sonucu, 13 Mart'ta Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-15C tipi uçağın ve ilgili personelin Girit'teki Suda Hava Üssüne ulaştığını duyurdu. Bu vesile ile Suudi Arabistan'ın Atina Büyükelçisi Dr. Saad Alammar'ın da Girit'te bulunduğunun belirtildiği duyuruda, bu iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğinin göstergesi olduğu savunuldu.



Yunan Genel Kurmay Başkanlığı yazılı açıklamasında, Girit'in stratejik önemine dikkat çekerek Yunanistan'ın Yunan Silahlı Kuvvetleri ile tatbikat yapmak isteyen diğer ülkelere ve farklı ittifaklara da açık olduğunu kaydetti.



Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina, Nisan ayı içerisinde Suudi Arabistan'a bir de resmi ziyaret planlıyor. Bu ziyarette Suudi Arabistan'ın bir süreliğine Yunanistan'dan patriot füzeleri temin etmesine ilişkin bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Söz konusu operasyonun tüm masraflarının da Suudi Arabistan tarafından ödenmesi öngörülüyor.



ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikatına tepki göstermiş “Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikatını da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz” diye konuşmuştu.