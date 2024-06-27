Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının evinin önündeki polis aracına molotoflu saldırı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Ioanna Klapa'nın başkent Atina'daki evinin önünde bulunan polis aracına molototofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı. Olayla ilgili dokuz kişi gözaltına alındı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanının evinin önündeki polis aracına molotoflu saldırı

Yüksek Mahkemesi Başkanı Ioanna Klapa Hristdulea'nın evinin önünde bulunan polis aracına molotofkokteylli düzenlendi. 

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün gece yarısından sonra Hristdulea'nın Atina'daki evinin önünde nöbet tutan polis aracına kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyli atması sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın nedeniyle nöbet tutan bir polis yaralandı. Hastaneye sevk edilen polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 9 kişi, serbest bırakıldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Marinakis, "Ne demokrasimiz ne de adalet ve yargı çalışanları gibi demokrasimizin temelleri terörize edilebilir. Faillerin yakalanması önceliğimizdir. Yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

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