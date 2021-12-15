Yunanistan'a girişte Covid-19 testi istenecek

Yunanistan'a girecek tüm ziyaretçilerden, yeni tip corona virüs (Covid-19) için PCR testi isteneceği bildirildi.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, ülkeye girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış PCR testi isteneceği belirtildi.



Ülkede Covid-19'un Omicron varyantının görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında alınan bu tedbirin 19 Aralık saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.



Yunanistan'da şu ana dek 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.

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