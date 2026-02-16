Yunanistan'a seyahat edecekler dikkat, taksiciler 3 gün greve gidiyor

Yunanistan'ın başkenti Atina’da taksi şoförleri greve gidiyor. Atina'nında yer aldığı Attika bölgesinin taksi şoförleri birliği SATA, başkentte Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsayan 72 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Ayrıca bu greve ülke genelindeki şoförlerin de iki günlük destek vereceği açıklandı.

Taksi şoförlerinin greve gitme nedeni yeni yasal düzenlemeler, yüksek vergiler ve özel araç hizmetleriyle yaşanan rekabet.

Bunları protesto etmek amacıyla Salı gününden başlayarak üç günlük grev kararı alan Attika Taksi Şoförleri Birliği (SATA) Başkanı Thymios Lymperopoulos, tasarının Parlamento’ya resmen sunulması halinde eylemlerin ucu açık bir greve dönüşeceği uyarısında bulundu.

SATA yetkililere de bir talepler listesi sunuyor. Talepler arasında elektrikli araçlara zorunlu geçişin durdurulması ve taksi hizmetlerinin özel araçlı taşıma sistemlerinden net bir yasal çerçeveyle ayrılması yer alıyor.

Şoförler birliği ayrıca, uluslararası uygulama tabanlı şirketlerin yarattığı haksız rekabetin önlenmesini, yolcu taşıyan taksilerin otobüs şeritlerini kullanabilmesini ve "varsayımsal gelir" üzerinden hesaplanan ağır vergi kurallarının değiştirilmesini istiyor. Şoförler, bu taleplerin mesleki itibarın korunması ve sektörün geleceği için hayati olduğunu söylüyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nı diyalog yolunu kapatmak ve sektör temsilcilerine danışmadan kararlar almakla suçlayan birlik başkanı Lymperopoulos, grev kararlarının hükümetin "siyasi kibrine" karşı bir direniş olduğunu ifade etti.

Bakanlığın talepleri görmezden geldiğini ve yalan söylediğini savunan sendika yönetimi, mevzuattaki eksikliklerin giderilmemesi durumunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Üç gün sürecek olan bu grevin, Atina genelinde ve turistik bölgelerde ulaşımı ciddi şekilde aksatması bekleniyor.