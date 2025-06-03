Yunanistan’da 104 kişi yangında ölmüştü: 10 sanık suçlu bulundu

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Mati’de 2018 yılında yaşanan ve 104 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili görülen davada 10 sanık ihmalden suçlu bulundu. Yangınla ilgili görülen davada yargılanan 21 sanıktan altısı, daha önce suçlu bulunmuştu.



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, Atina’nın kuzeyindeki Mati’de bir kişinin bahçesinde başlayan yangınla bağlantılı olarak toplam 21 sanığa suçlama yöneltildi. Atina İstinaf Mahkemesi, üst düzey sekiz eski itfaiye görevlisinin yanı sıra sivil koruma eski genel sekreteri ve yangının başlamasından sorumlu tutulan sanığı mahkum etti. 10 sanık ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.



AİLELER “HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE”



Yerel mahkemenin verdiği ilk kararda sanıklardan sadece altısı suçlu bulunmuştu. Sanıklar, daha sonra para cezasına çevrilen 5 yıla kadar hapis cezalarına hükmeden mahkemenin kararını istinafa taşımıştı.



Yangın bahçesinde başlayan Konstantinos Angelopoulos, ilk davada olduğu gibi bugün görülen temyiz duruşmasında da kundaklamadan suçlu bulundu.



İstinaf Mahkemesi’nin beraat etmesine karar verdiği isimler arasında Attica’nın eski bölge valisi Rena Dourou ve dönemin Marathon belediye başkanı Elias Psinakis de yer aldı.



İstinaf Mahkemesi, savunma makamının cezalarda indirime gidilmesi yönündeki itirazlarını dinleyecek. Mahkemenin cezaları yarın açıklaması bekleniyor.



Yunanistan basınına yansıyan haberlere göre, yangında ölenlerin aileleri mahkeme kararı karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. Mati Kurbanları Derneği de mahkeme salonuna 120 beyaz gül bıraktı. Yargılama 11 aydır devam ediyordu.

