Yunanistan'da 12 mil iddiası

Ta Nea gazetesinin haberinde, planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağına dair açıklamaları hatırlatıldı.

Konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

HARİTA YAYINLANDI

Diğer taraftan, haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Girit'in karasularını 12 mile çıkarma planının devrede olduğu öne sürüldü.



Haberin devamındaise Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistan'ın zayıflıklarından yararlandığından söz edildi.