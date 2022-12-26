Yunanistan'da 12 mil iddiası

Yunanistan'ın Mart'tan itibaren Girit Adası'nın güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da 12 mil iddiası

İlişkili Haberler

Bakan Akar: Yunanistan saldırgan tavırlarına devam ediyor

Bakan Akar: saldırgan tavırlarına devam ediyor

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı

Ta Nea gazetesinin haberinde, planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağına dair açıklamaları hatırlatıldı.

Konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

Yunanistan'da 12 mil iddiası - 1

HARİTA YAYINLANDI

Diğer taraftan, haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Girit'in karasularını 12 mile çıkarma planının devrede olduğu öne sürüldü.

Haberin devamındaise Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistan'ın zayıflıklarından yararlandığından söz edildi.

’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...