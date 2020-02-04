Yunanistan'da 2 bin sığınmacı gösteri yaptı

Yunanistan'ın Midilli adasındaki sığınmacılar, kamplardaki aşırı kalabalığı protesto etmek için toplandı.





Yaklaşık 2 bin sığınmacı Moria kampındaki kötü yaşam koşullarına tepki olarak adanın merkezine yürümek istedi.



Yunanistan'daki iltica işlemlerinde yaşanan gecikmeleri de protesto eden sığınmacılar “özgürlük” sloganları attı



Bazı sığınmacılar adanın merkezine giden yolu kapatan polis barikatını geçmeyi başardı.



Polis aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları durdurmak için gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda yaralananlar ve gözaltina alınanlar oldu.



Bölge halkının talebi üzerine bölgeye takviye polis gücü gönderilmesine karar verildi. Kuzey Ege bölge valisi, Midilli, Samos ve Sakız adalarında “acil durum” ilan edilmesini istedi.



3 bin kişilik kapasiteye sahip Moria göçmen kampında 20 binden fazla sığınmacı bulunuyor.



Sığınmacılar, yeni çıkan yasa nedeniyle ülkeye yeni giriş yapanların iltica başvurularının öncelikli olarak yapıldığını, yıl başından önce ülkeye giriş yapan sığınmacıların başvurularının ise geciktirildiğini ileri sürüyor.

