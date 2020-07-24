Yunanistan'da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

Yunanistan 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Atina'nın yakınlarında yerleşim yerleri tahliye edildi.

NTV Haber 24.07.2020 - 14:52 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 14:53

Yunanistan'da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

Yangın çarşamba günü başkent Atina'nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10 helikopter ve 7 söndürme uçağının yanı sıra 300'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

10 evi küle çeviren alevler sebebiyle civardaki 7 köy ve bir yaz kampı boşaltıldı.

Geçen yıl Atina'nın doğusunda çıkan yangınlarda ise 102 kişi hayatını kaybetmişti.

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