Yunanistan'da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

NTV Haber 24.07.2020 - 14:52 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 14:53
Yangın çarşamba günü başkent Atina'nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında çıktı.
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10 helikopter ve 7 söndürme uçağının yanı sıra 300'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
10 evi küle çeviren alevler sebebiyle civardaki 7 köy ve bir yaz kampı boşaltıldı.
Geçen yıl Atina'nın doğusunda çıkan yangınlarda ise 102 kişi hayatını kaybetmişti.