Yunanistan'da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

Yangın çarşamba günü başkent Atina'nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında çıktı.



Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10 helikopter ve 7 söndürme uçağının yanı sıra 300'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



10 evi küle çeviren alevler sebebiyle civardaki 7 köy ve bir yaz kampı boşaltıldı.



Geçen yıl Atina'nın doğusunda çıkan yangınlarda ise 102 kişi hayatını kaybetmişti.

