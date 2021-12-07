Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklar için Covid-19 aşısı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Marios Themistokleus, yaptığı açıklamada, Yunanistan'da, 5-11 yaş grubundaki çocuklara ilk Covid-19 aşısının 15 Aralık'ta yapılacağını belirtti.



Themistokleus, randevu için ilgili dijital platforma başvuruların 10 Aralık'tan itibaren yapılabileceğini kaydetti.



Aşıyı teşvik edici tedbirlerin alınmasının ardından aşı randevularında artış gözlemlendiğine dikkat çeken Themistokleus, en az bir doz aşı olan yetişkin oranının Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 82,2 iken Yunanistan’da bu oranın yüzde 77,8 olduğunu bildirdi.



Yunanistan'da, 16 Ocak'a kadar Covid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstü vatandaşlar için ayda 100 avro para cezası verilmesine karar verilmiş, kararın ardından aşı randevularında artış gözlemlenmişti.