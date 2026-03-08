Ramazan imsakiyesi banner
Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem

08.03.2026 06:49

Son Güncelleme: 08.03.2026 07:03

Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem
NTV - Haber Merkezi

Yunanistan'ın batısında, Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre Yunanistan-Arnavutluk sınır bölgesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. GFZ'ye göre deprem 5 km derinlikte gerçekleşti. 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkezinin Arnavutluk Pogon ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.

