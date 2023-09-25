Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın yeni başkanı Stefanos Kaselakis oldu

EFFİE ACHTSİOGLOU KİMDİR?



Effie Achtsioglou, 4 Ocak 1985'te Çanakkale'nin Yenice ilçesinde doğdu.



Selanik'teki Aristotle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun olan Achtsioglou, 2009 yılında uluslararası kamu hukuku ve siyaset bilimi dallarında onur derecesi ile yüksek lisans diplomasını aldı.

Achtsioglou, 2014 yılında Profesör Aris Kazakos rehberliğinde iş hukuku üzerine doktora yaptı.



2009'dan 2013'e kadar Selanik'teki Aristotle Üniversitesi'nin hukuk bölümünde çalışan Achtsioglou, ayrıca Selanik'teki Uluslararası ve Avrupa Ekonomik Hukuku Merkezi'nde (CIEEL) avukat ve araştırmacı olarak çalıştı. Ardından Avrupa Parlamentosunda Syriza'da siyasi danışman olarak çalıştı.



5 Kasım 2016'da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı olan Achtsioglou, Aleksis Çipras'ın ikinci kabinesindeki en genç bakan oldu.



Achtsioglou, 7 Temmuz 2019'da milletvekili seçildi.