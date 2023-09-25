Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın yeni başkanı Stefanos Kaselakis oldu

Yunanistan'da ilk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Stefanos Kaselakis ve Çanakkale kökenli Effie Achtsioglou 24 Eylül'de yapılan ikinci turda Syriza liderliği için yarıştı.
Syriza'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Achtsioglou'nu liderlik yarışında geride bıraktı.
Achtsioglou, Kaselakis'i arayarak tebrik etti.
STEFANOS KASELAKİS KİMDİR?
Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, Syriza ile 2021'de tanıştı.
Kaselakis, Syriza'yı 2015'te iktidara taşıyan Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.
Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.
EFFİE ACHTSİOGLOU KİMDİR?
Effie Achtsioglou, 4 Ocak 1985'te Çanakkale'nin Yenice ilçesinde doğdu.
Selanik'teki Aristotle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun olan Achtsioglou, 2009 yılında uluslararası kamu hukuku ve siyaset bilimi dallarında onur derecesi ile yüksek lisans diplomasını aldı.
Achtsioglou, 2014 yılında Profesör Aris Kazakos rehberliğinde iş hukuku üzerine doktora yaptı.
2009'dan 2013'e kadar Selanik'teki Aristotle Üniversitesi'nin hukuk bölümünde çalışan Achtsioglou, ayrıca Selanik'teki Uluslararası ve Avrupa Ekonomik Hukuku Merkezi'nde (CIEEL) avukat ve araştırmacı olarak çalıştı. Ardından Avrupa Parlamentosunda Syriza'da siyasi danışman olarak çalıştı.
5 Kasım 2016'da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı olan Achtsioglou, Aleksis Çipras'ın ikinci kabinesindeki en genç bakan oldu.
Achtsioglou, 7 Temmuz 2019'da milletvekili seçildi.
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