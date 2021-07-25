Yunanistan'da aşı karşıtları polisle çatıştı

Aşı karşıtları komşu ülke Yunanistan'da bu ay 3'ncü kez sokağa indi.



Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan 4 binden fazla kişi "özgürlük" sloganlarıyla parlamentoya yürüdü.



Aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu göstericilerle polis arasında şiddetli çatışma çıktı.



Protestoların nedeni hükümetin aşı kararları. Ülkede sağlık ve huzurevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi.

Öğretmenlere de eylülde başlayacak olan eğitim yılı öncesi aşı yaptırma çağrısı yapıldı.

Hükümetin aldığı aşı kararları sonrası tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceği duyurulmuştu.



11 milyon nüfuslu Yunanistan'da halkın yüzde 45'i 2 doz aşısını yaptırmış durumda.