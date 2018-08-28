Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki askeri hava üssünden kalkan T-2 tipi eğitim uçağının, Sparti bölgesinde düşmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve askeri birlikler sevk edildi.
Arama kurtarma ekipleri, bir pilotun cansız bedenine ulaştı.
Sağ olarak bulunan yardımcı pilot ise hastaneye kaldırıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı aynı tip bir başka eğitim uçağı ocak ayında düşmüş, pilotlar sağ olarak kurtulmuştu.
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
Anadolu AjansıDünya
Yunanistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu bir pilotun hayatını kaybetti.
Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki askeri hava üssünden kalkan T-2 tipi eğitim uçağının, Sparti bölgesinde düşmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve askeri birlikler sevk edildi.