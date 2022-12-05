Yunanistan'da banka soyguncusu albay çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah banka soygunu gerçekleştiren kişinin Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu bildirildi.



Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bu sabah Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu belirlendi.



Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi.



Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor.



Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi.

