Yunanistan'da Batı Nil virüsü paniği: Bir haftada 2 kişi öldü

Yunanistan'da son bir haftada 8 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi.

Açıklamada, son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanması istendi.

