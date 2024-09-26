Yunanistan'da Batı Nil virüsü paniği: Bir haftada 3 kişi öldü

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği kaydedildi.



Açıklamada, son bir haftada virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Ülkede, yıl başından bu yana tespit edilen Batı Nil virüsü vakası sayısının 192'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vakalarda artış olabileceği belirtildi.



Açıklamada, vakaların daha çok Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina'da görüldüğü aktarıldı.



BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?



Hastalık kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Virüs, insanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.



BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonun inkübasyon süresi 3-14 gündür. Hastalık belirtileri olarak ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma görülebilirken nadiren ölüm görülür.

Nörolojik hastalık ve ölüm yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir.