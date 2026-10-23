Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları ve ölümler artıyor

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 2026'nın başından 22 Ekim'e kadar olan dönemde ülkede 453 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Batı Nil virüsü nedeniyle 16-22 Ekim haftasında 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, yılın başından bu yana Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 51’e yükselirken, ölenlerin yaş aralığı 36-92 olarak belirlendi.

Virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 12 olarak kayıtlara girdi.

Batı Nil virüsü vakalarının en yaygın olduğu bölge, Atina ve çevresi oldu.

EODY’nin listesinde Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri "en tehlikeli bölgeler" arasında yer aldı.

Bir önceki hafta da ülkede 2 kişi, Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını kaybetmişti.



AŞISI VE KESİN TEDAVİSİ YOK

Başlangıçta sadece Afrika'da görülen virüs zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı ve özel bir tedavisi bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı biliniyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.