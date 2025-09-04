Yunanistan'da bu yıl 470 bin dönümden fazla orman yandı

Atina Ulusal Gözlemevi'nin derlediği verilere göre, 2025 yılı son 20 yılda, en çok alanın yandığı 5'inci sene oldu.



Korinthos, Keratea bölgeleri ile Mora Yarımadası, Sakız, Zakilda ve Çuha adalarında çıkan büyük orman yangınlarında yaklaşık 260 bin dönüm alan kül olurken, ülke genelinde 470 bin dönümün üzerinde alan yandı.

YUNANİSTAN'DA BU YIL KAÇ YANGIN ÇIKTI?



Bu yaz çıkan ilk yangında 47 bin, ikinci yangında 66 bin dönümden fazla alanın yandığı Sakız Adası'nda ise toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 15'inin yandığı belirtildi.