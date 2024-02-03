Yunanistan’da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı

Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, yaptığı açıklamada, “Bir yandan fuar gerçekleştiriliyor diğer yandan da çiftçiler fuar alanının dışında eylem yapıyor.” dedi.



Yunanistan’da tarım sektöründe birçok problem yaşandığını belirten Ferhat, çiftçilerin artık ekonomik zorluklarla baş edemediklerini söyledi.



Eylemlerin, üretim maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Ferhat, “Çiftçiler bugün burada hükümete sesleniyor ve taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.” diye konuştu.

Ferhat, Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlık mensubu çiftçilerin ise daha zor durumda olduğunu kaydetti.



Batı Trakya’nın ekonomik olarak kalkınması gerektiğini vurgulayan Ferhat, bölgedeki ürünlerin kaliteli olmasına rağmen piyasalarda yer bulamadığını söyledi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun