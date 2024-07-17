Yunanistan'da çöl sıcakları: Tarihi Akropolis yeniden kapatıldı

Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen turistik mekânı olan Atina Akropolisi, çöl sıcakları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Kültür bakanlığı, turistlerin Parthenon'u ve UNESCO listesindeki arkeolojik alanın tepesindeki diğer antik şaheserleri yerel saatle öğlen 12.00 ile 17:00 arasında (TSİ 09.00 - 14.00) ziyaret edemeyeceklerini bildirdi.



Bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde ikinci kez ilan edilen sınırlı kapatma, Yunanistan'ın ulusal hava durumu servisinin ülkenin bazı bölgelerinde 43 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar öngördüğü sırada geldi.



Yunanistan'ın şimdiye kadarki en erken sıcak hava dalgası, haziran ayında Akropolis'in iki gün üst üste günün en sıcak saatlerinde kapanmasına neden olmuştu.



Akropolis'e 2023 yılında rekor sayıda, yaklaşık dört milyon ziyaretçi akın etmiş, popülerliği kısmen yakındaki Pire limanına uğrayan yolcu gemileriyle gelen turistler sayesinde arttı.



Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışanların korunması amacıyla tedbir kararları aldığı hatırlatıldı.



Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen çöl sıcaklıkları nedeniyle hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.



ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Yunanistan'da son on gündür etkili olan çöl sıcakları nedeniyle dün, çalışanları ve halkı korumak için hafta sonuna kadar geçerli olacak önlemler açıklanmıştı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar vermişti.



Üç gün boyunca saat 12.00-17.00 saatlerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulması önlemi alındı.



Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların da durdurulması istendi.



Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin euro para cezası kesileceği duyuruldu.



Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlandı.

