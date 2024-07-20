Yunanistan'da çöl sıcaklıkları hafta başına kadar sürecek

Yunanistan’da yaklaşık iki haftadır devam eden çöl sıcaklarının 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Yunanistan'da çöl sıcaklıkları hafta başına kadar sürecek

Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülke genelindeki hava sıcaklıkları pazartesi gününe kadar artarak devam edecek.

Sıcaklıkların sadece gündüz değil geceleri de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Makedonya, Trakya, İyon Adaları, Kuzey Ege, Girit Adası, Kiklad Adaları ve Mora Yarımadası'nda sıcaklıklar en üst düzeyde hissedilecek.

Birçok bölgede hava sıcaklıklarının 43 dereceye ulaşması öngörülürken, yetkililer vatandaşlara yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...