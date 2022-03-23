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Yunanistan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Yunanistan'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri gevşetme kararı alındığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 19:21

Yunanistan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bilim Kurulu'nun, Bakanlığa tedbirlerde gevşetmeye ilişkin önerilerde bulunduğu ve bu önerilerin hükümet tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Yeni uygulamayla öğrencilerin evde kendi kendilerine yaptıkları zorunlu Covid-19 testi sayısı haftada 2'den bire indirilecek. Stadyumlar ise tam kapasiteyle hizmet verebilecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, aşı yaptırmamış 60 yaş üzeri kişilere uygulanan aylık 100 euro ceza uygulamasının da 15 Nisan'dan itibaren bir süreliğine rafa kaldırılacağını belirtti.

Uygulamanın başladığı günden 15 Nisan'a kadarki toplam 300 euroluk ceza bedelinin ise tahsil edileceğini ifade eden Plevris, uygulamanın eylülden itibaren tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 106 Covid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana görülen vaka sayısının 2 milyon 861 bin 993'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 83 oldu.

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