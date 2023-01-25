Yunanistan'da dinleme skandalı: Hükümet güven oylamasına gidiyor

Yunanistan'da dinleme skandalı: Miçotakis'in istifası isteniyor Haberi Görüntüle

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, hükümet için güven oylaması önerisinde bulundu.

Ülke gündemini aylardır meşgul eden dinleme skandalını meclisteki konuşmasında gündeme getiren Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve hükümetinin, dinleme skandalında "suçlu" olduğunu ileri sürdü.



SYRIZA lideri Aleksis Çipras

Çipras, Miçotakis ve hükümetin sadece siyasi değil, ağır kişisel ve hukuki sorumlulukları olduğunu belirterek, "Milli güvenliğimizi bile dinleme alanına çevirenlerin ülke yönetiminde kalmaları ülkenin güvenliği, demokrasi ve insan hakları için tehlikelidir." diye konuştu.

"BU HÜKÜMET BİR SANİYE BİLE YERİNDE DURAMAZ"



Vatandaşların hükümete güven duyup duymadığının yakın zamanda ortaya çıkacağını savunan Çipras, şöyle devam etti:



"Bunca olan ve kanıtlarla ortaya çıkan şeyden sonra, Yunanistan'ın Avrupalı bir hukuk devleti olmasını istediğimiz için, bu hükümet bir saniye bile yerinde duramaz. Başbakan bir gün bile görevinde kalamaz. Bu nedenlerle, demokrasinin, şeffaflığın, adaletin korunması için halkımıza giden yolda bir ilk adım olarak Miçotakis hükümetine karşı güven oylaması önerisinde bulunuyoruz."

"BU AĞI ŞANTAJ YAPMAK İÇİN ÖRGÜTLEDİ"



Çipras, gazetecilerin, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin, muhalefetteki Değişim Hareketi (KINAL) Partisi Lideri Nikos Andrulakis'in, bakanların, iş insanlarının, Silahlı Kuvvetler mensuplarının dinlendiğini ileri sürerek, dün İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE) yetkilileri ile görüşmesinin ardından elinde görülen dosyada dinlemelere ilişkin verilerin olduğunu belirtti.



Miçotakis'in bu dinlemelerde sorumluluk sahibi olduğunu savunan Çipras, Miçotakis için "Bu ağı sadece siyasi rakipleri, siyasi dostları, ekonomik unsurlar, askeri liderler, gazeteciler için elinde faydalı bilgi olsun diye değil, onları elinde tutup, onlara şantaj yapmak için örgütledi. Bu ağı ülke yönetimine geçtiği andan itibaren çok ciddi bir planlama ile örgütledi." dedi.



Oylamanın cuma günü yapılması öngörülüyor.



YUNANİSTAN'DA DİNLEME SKANDALI



Yunanistan'da dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.



​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.