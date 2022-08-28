Yunanistan'da dinleme skandalı: Miçotakis'in istifası isteniyor

Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalı gündemdeki yerini koruyor.



Tepkilere yol açan olay, Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda görüşüldü.



Başbakan Kiryakos Miçotakis Parlamento'ya hitabında ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler olduğunu söyledi; "Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim" dedi.



Miçotakis, istihbarat teşkilatını da savundu.



Yunanistan Başbakanı, Pasok liderinin telefonunun neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'e istifa çağrısı yaptı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras ise soruların cevapsız kalmasına tepkiliydi.



Çipras dinleme talimatının doğrudan Miçotakis'ten geldiğini söyleyerek Başbakan'a istifa çağrısı yaptı.



PASOK lideri Nikos Andrulakis ile gazeteci Tanasis Koukakis'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması Yunanistan'da büyük eleştirilere neden olmuştu.



Skandal nedeniyle, önce Başbakanlık Genel Sekreteri ve Miçotakis'in yeğeni Grigoris Dimitriyadis,, hemen ardındansa Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Başkanı Panayotis Kontoleon istifa etmişti.



Miçotakis'se "haberim olsaydı izin vermezdim" açıklaması yapmıştı.