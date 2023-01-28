Yunanistan'da dinleme skandalı: Muhalefetin gensoru önergesi reddedildi

Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) harekete geçmiş ve ülkenin gündemini meşgul eden dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile hükümete gensoru önergesi sunmuştu. Bugün mecliste 299 milletvekilinin oy kullandığı önergede 143 evet, 156 hayır oyu çıktı. Yüzde 52 oyla reddedilen önergenin ardından mecliste konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Benim değerlendirmem, halkın SYRIZA'yı bir kez daha muhalefete gönderecekleri yönündedir" dedi.



DİNLEME SKANDALI



Yunanistan’da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan’ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu (ADAE) skandalla ilgili harekete geçmiş, Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Eleni Toulupaki imzası ile ADAE’nin ülkede yaşanan dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile özel ekip yetkilendirmişti. ADAE tarafından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlenmiş, ADAE yetkilileri ve polis başkent Atina’nın Glyfada semtindeki evde 2 saate yakın detaylı arama yapmıştı. Baskında casus yazılım programları ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınmış, evde bulunan dijital cihaz ve dokümanlara da el konulmuştu.



Dinlendiği iddia edilen isimler arasında, Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan’ın eski Emniyet Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlar yer almıştı.