Yunanistan'da Ege'nin doğusundaki adalarla ilgili yeni karar: KDV oranları düşürülecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Ege adalarının ekonomi, imar ve demografi açılarından desteklenmesi amacıyla buralardaki KDV oranlarının düşürüleceğini açıkladı.



Miçotakis, bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış konuşmasında bir önceki yılı değerlendirirken, hükümetin 2026 için ekonomi alanında yaptığı planlamaları da duyurdu.



Vergilendirmede birçok alanda indirime gidileceğini belirten Miçotakis, "Yaşam maliyeti her yerde arttı. Temel önceliğimiz mevcut hayat pahalılığına karşı gelirleri desteklemektir." dedi.



Miçotakis, sınır bölgelerindeki adalarda yaşamanın zorluklarının olduğunu ifade ederek, "Ege'nin diğer ucunda Yunan bayrağını dalgalandıran adalılarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için nüfusu 20 binin altında olan sınır bölgelerimizdeki adalarda KDV'nin yüzde 30 oranında düşürülmesine karar verdim." diye konuştu.



KDV'nin düşürülmesine ilişkin yeni uygulamanın Oniki Adalar'dan Semadirek Adası'na, Limni Adası'ndan Meis Adası'na kadar onlarca ada için geçerli olacağını duyuran Miçotakis, amacının ise bu adaların ekonomi, imar ve demografi açılarından desteklenmesi olduğunu kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'da savunma alanında araç üretimi için yapılacak yatırımlardaki vergi indiriminin iki katına çıkarılacağını belirterek, bu desteğin 150 milyon avro değerine kadar ulaşabileceğini aktardı.

Silahlanma programı için 2026'da yapılacak ödemelerin 2,3 milyar avroya ulaşacağını bildiren Miçotakis, "Görüyorsunuz ki özgürlük sadece erdem ve cesaret istemiyor, kaynak da istiyor. Bazıları Rafale (savaş uçakları) ve Belharra (sınıfı) fırkateyn yerine sosyal destek ödeneği yapmamızı istediyse bunu açıkça söylesin. Ben vatanının savunmasında tasarruf yapmıyorum. Avrupa'daki yerimizden taviz vermediğim gibi. Özellikle revizyonizmin şaha kalktığı bir dönemde." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, ülkede artan kira fiyatları sorununa çözüm olarak ise silahlı kuvvetlere ait Atina, Selanik ve Patra'daki 3 arazide 2 bin adet konut inşa edileceğini, bu konutların yüzde 25'inin Silahlı Kuvvetler personeline, yüzde 75'inin ise daha önce hiç evi olmamış vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu.



Öte yandan, Miçotakis'in genel olarak hayat pahalılığına karşı vergi indirimlerine odaklandığı açılış konuşmasını yaptığı saatlerde Selanik sokaklarında ise hükümet protesto edildi.



Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSSE) ve Yunanistan Komünist Partisine bağlı işçi sendikası PAME'nin çağrısıyla Selanik'te toplanan eylemciler, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.



Göstericiler, Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde Şubat 2023'te meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişiyi anarak, sorumluların bulunmasını istedi.



Eylemcilerden bazıları ise ellerindeki Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.



Benzer eylemler başkent Atina dahil olmak üzere ülkenin birçok kentinde yapıldı.