Yunanistan'da en az 40 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Son dakika haberi! Yunanistan, ülke tarihinin en kötü tren kazasında en az 40 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.
Yetkililer en az 130 kişinin yaralandığını ve 66 kişinin hastaneye kaldırıldığını, kurtarma ekiplerinin tren enkazı altında sıkışan daha fazla yolcu bulmak için kaza yerinde olduğunu söyledi.
Yunan devlet televizyonu ERT, kazada 7 kişinin yandığını duyurdu. Yolcu treninin Atina'dan Selanik'e gitmekte olan 346 kişiyi taşıdığı ve trenlerin kuzeydeki Larissa ilinin Tempi kasabasında çarpıştığı bildirildi.
YOLCULARIN ÇOĞU ÖĞRENCİLERDEN OLUŞUYORDU
Yetkililer, yolcuların birçoğunun hafta sonu karnaval kutlamalarından sonra evlerine dönen öğrenciler olduğu açıklandı.
Bu arada Yunan polisi ve adli tabipler Larissa'daki genel hastanede cesetlerin kimliklerini belirleme işlemine başladı.
Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Larissa Genel Hastanesi önünde yaptığı açıklamada bakanlığın önceliğinin yaralıları tedavi etmek ve sevdiklerini kaybeden ailelere destek olmak olduğunu söyledi.
Plevris, "Yakınlarını desteklemek için psikologlarımız var. Bu ebeveynler ve aileler için dehşet verici bir süreç. Zorluklara rağmen kimlik tespitini mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışacağız." dedi.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ölümcül kazanın meydana geldiği yeri ziyaret etmek üzere yola çıkarken yaptığı açıklamada şunları söyledi "Hayal bile edilemeyecek bir trajediyle karşı karşıyayız. Özellikle genç insanların yasını tutuyoruz."
ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ
Yunanistan Ulaştırma Bakanı, Kostas Karamanlis en az 40 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa ettiğni duyurdu.
YUNAN SİYASETÇİLERDEN KAZAYA TEPKİLER
Ana muhalefet lideri Syriza lideri Alexis Tsipras, "Düşüncelerimiz haksız yere ölen insanlarla birlikte. Kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara destek diliyoruz." dedi.
Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumpas yaptığı açıklamada, "Bugün, Tempi'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan eşi benzeri görülmemiş tren kazası nedeniyle tarifsiz bir kederin yanı sıra, insan hayatlarının bu trajik şekilde nasıl kaybedilebildiğine dair öfkenin de yaşandığı bir gün." diye konuştu.
Koutsoumpas, "Bu trajedinin nedenlerinin hiçbir şey saklanmadan ya da örtbas edilmeden eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını talep ediyoruz." diye sözlerine devam etti.