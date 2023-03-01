Yunanistan'da en az 38 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Larissa Genel Hastanesi önünde yaptığı açıklamada bakanlığın önceliğinin yaralıları tedavi etmek ve sevdiklerini kaybeden ailelere destek olmak olduğunu söyledi.



Plevris, "Yakınlarını desteklemek için psikologlarımız var. Bu ebeveynler ve aileler için dehşet verici bir süreç. Zorluklara rağmen kimlik tespitini mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışacağız." dedi.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ölümcül kazanın meydana geldiği yeri ziyaret etmek üzere yola çıkarken yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hayal bile edilemeyecek bir trajediyle karşı karşıyayız. Özellikle genç insanların yasını tutuyoruz."



ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Yunanistan Ulaştırma Bakanı, Kostas Karamanlis en az 38 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa ettiğni duyurdu.