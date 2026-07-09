NTV

Yunanistan'da F-16 acil iniş sonrası alev aldı

09.07.2026 16:51

Yunanistan'da F-16 acil iniş sonrası alev aldı
Sosyal Medya

Uçağın iniş takımlarının arızalandığı tahmin ediliyor.

Reuters
Google'da NTV'yi tercih et

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C, acil inişin ardından alev aldı.

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 C, Yunanistan'daki Zakintos Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptıktan sonra alev aldı.

 

Yetkililer, iniş takımlarında yaşanmış olabilecek bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen olayın ardından uçakta meydana gelen hasarı inceliyor.

Sosyal Medya

Pilot yaralanmadan kurtuldu.

Savaş uçağının, Mora Yarımadası'nın kuzeybatısındaki Araxos Hava Üssü'nden havalanan 116. Muharip Kanat Komutanlığı'na bağlı olduğu belirtildi.

 

İlk bilgilere göre pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.