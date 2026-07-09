Yunanistan'da F-16 acil iniş sonrası alev aldı
09.07.2026 16:51
Uçağın iniş takımlarının arızalandığı tahmin ediliyor.
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C, acil inişin ardından alev aldı.
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 C, Yunanistan'daki Zakintos Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptıktan sonra alev aldı.
Yetkililer, iniş takımlarında yaşanmış olabilecek bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen olayın ardından uçakta meydana gelen hasarı inceliyor.
Pilot yaralanmadan kurtuldu.
Savaş uçağının, Mora Yarımadası'nın kuzeybatısındaki Araxos Hava Üssü'nden havalanan 116. Muharip Kanat Komutanlığı'na bağlı olduğu belirtildi.
İlk bilgilere göre pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.