Yunanistan'da Filistin gösterisine "sinagog" yasağı

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELAS), bugün Larisa kentinde "Filistin için Küresel Eylem Günü" kapsamında düzenlenecek destek gösterilerini, aynı güne denk gelen "Etz Hayim" Sinagogu'nun açılış töreni nedeniyle yasakladı.



ELAS'tan yapılan açıklamada, yasağa Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra sinagog açılışına yakın mesafedeki Yahudi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisinin gerekçe olarak sunulduğu belirtildi.



Güvenlik gerekçesiyle alınan karar kapsamında sinagog çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulanacağı ve bölgede herhangi bir toplanmaya izin verilmeyeceği bildirildi.



Öte yandan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek amacıyla yarın Sintagma Meydanı'nda büyük protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

