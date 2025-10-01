Yunanistan’da genel grev: Ulaşım ve kamu hizmetleri durma noktasına geldi

Yunanistan'da işçi sendikaları, hükümetin çalışma saatlerini esneten ve günde 13 saate kadar mesaiye olanak tanıyan yeni yasa tasarısına karşı bugün itibariyle greve başladı.



Çalışma Bakanı Niki Kerameos, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düzenlemenin yalnızca yılda 37 gün için "çalışanların yararına" bazı istisnaları mümkün kılmakla ilgili olduğunu savundu.



Ancak sendikalar, bakanın planlarını reddederek yakında parlamentoya sunulması beklenen yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyor.



Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle'ye konuşan Atina'da güzellik salonu işleten Anni, "Ben günde 13 saat çalışamam, çalışanlarımdan da bunu beklemem" diye konuştu.



Yorgun halde güzellik uzmanının müşterileri memnun edemeyeceklerini belirten Anni, Bakan Kerameos'un bu düzenlemeyi neden yasal zemine oturtmak istediğini anlamakta zorlandığını söyledi.



GREV, HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ



Öte yandan 24 saatlik genel grev, ülke genelinde ulaşımı ve kamu hizmetlerini durma noktasına getirdi.



Euronews'in haberine göre grev nedeniyle trenler, feribotlar ve başkent Atina'daki taksiler hizmet vermedi.



Otobüs, metro, tramvay ve troleybüs seferleri ise kısıtlı olarak gerçekleştirildi.



Grev, okullar, mahkemeler, kamu hastaneleri ve belediyeler dahil olmak üzere pek çok kamu hizmetinde de aksamalara yol açtı.



Kamu ve özel sektör çalışanlarını temsil eden sendikaların çağrısıyla düzenlenen grev kapsamında Atina'nın merkezinde ve diğer kentlerde protesto yürüyüşleri planlandı.



Özel sektörün çatı örgütü olan Yunanistan İşçi Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, "13 saatlik vardiyaya hayır diyoruz. Yorgunluk kalkınma değildir, insanın tahammül sınırı var" denildi.



Konfederasyon, haftalık mesainin 37,5 saate indirilmesini ve toplu iş sözleşmelerine geri dönülmesini talep etti.



Sendikalar, yeni düzenlemelerin işçileri işverenlerin suistimaline karşı savunmasız bırakacağına dikkat çekiyor.



ATİNA'DA ULAŞIM DURDU



Grev, özellikle başkent Atina olmak üzere ülke genelinde toplu ulaşımı felç etti.



Grev kapsamında feribotlar limanlarda demirlerken, taksiler de kontak kapattı. Demiryolu işçilerinin greve katılmasıyla şehirlerarası ve banliyö (Proastiakos) dahil tüm tren seferleri iptal edildi.



Greek City Times'ın aktardığına göre Atina'da otobüsler ve troleybüsler gün içinde sadece 09.00 ile 21.00 saatleri arasında sınırlı hizmet verdi.



Metro, elektrikli banliyö hattı (ISAP) ve tramvay seferleri ise protesto gösterilerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla 09.00-17.00 saatleri arasında kısıtlı olarak yapıldı.



Polisin talimatıyla, gösterilerin merkezi olan Sintagma ve Panepistimio metro istasyonları gün boyu kapalı tutuldu.



Hava trafik kontrolörlerinin eylemi mahkeme tarafından yasa dışı ilan edildiği için uçak seferleri normal seyrinde devam etti.



Yetkililer, vatandaşlara mümkünse alternatif güzergahları kullanmaları veya evden çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.



HÜKÜMET 'ESNEKLİK' DİYOR



Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakâr hükümet, geçen yılın temmuz ayından bu yana sanayi, perakende, tarım ve bazı hizmet sektörlerinde işverenlerin talep etmesi durumunda haftada altı gün çalışmayı zorunlu kılmıştı.



Bu düzenlemeye göre çalışanlar, altıncı gün için normal ücretlerinin yüzde 40 fazlasını alıyor.



Ülkede haftalık 40 saatlik mesai yasal olarak geçerliliğini koruyor. Fakat işverenler, sınırlı sürelerle günde iki saate kadar karşılıksız fazla mesai talep edebiliyor ve bunun karşılığında çalışanlara izin verileceği belirtiliyor.



Uygulama kağıt üzerinde gönüllülük esasına dayansa da pek çok şirkette işçilerin zorla ve ek ücret ödenmeden uzun saatler çalıştırıldığı ifade ediliyor.



Çalışma Bakanı Kerameos, 13 saatlik işgününün de gönüllü olacağını ve kimsenin fazla mesaiye zorlanamayacağını savunuyor.



'ÇALIŞANIN PAZARLIK GÜCÜ SINIRLI'



Demokritos Üniversitesinden çalışma ilişkileri uzmanı Profesör Theodoros Koutroukis, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte bir çalışanın patronu istediğinde fazla mesaiyi reddetmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.



Koutroukis, "Çalışanın pazarlık gücü çok sınırlı, bu sonuçsuz kalamaz" diye konuştu.



Yeni düzenlemenin işgücü piyasasına olumlu katkı yapmayacağını belirten Koutroukis, günlük mesainin uzatılmasının çalışanların iş tatminini ve verimliliğini azaltacağını, bunun da mal ve hizmetlerin kalitesini düşürerek birim işgücü maliyetlerini artırabileceğini ifade etti.



Koutroukis, uzun mesailerin iş-özel yaşam dengesini bozarak çalışanların mesleki eğitim için zaman ayırmasını da kısıtlayabileceğini ekledi.



Koutroukis, bu tür uygulamalar yerine, yalnızca belli sektörlerde zaruri görülen kısa dönemli ek mesaiye toplu sözleşme yoluyla izin verilmesini öneriyor.



HAK İHLALLELERİ YASALLAŞIYOR MU?



Kerameos'un yasa tasarısı ayrıca yıllık izin günlerinin "esnek" dağıtılması, günlük 120 dakikalık kısa süreli fazla mesainin esnek biçimde düzenlenmesi ve çalışanlara bir uygulama üzerinden ulaşılabilmesi gibi maddeler içeriyor.



40 saatlik mesainin dört güne sıkıştırıldığı iş haftası da "şirketlerin acil ihtiyaçları" gerekçesiyle mümkün olabilecek.



Bakan Kerameos, reformun "Yunan yasalarını gerçeğe uyarladığını" söylerken, işgücü piyasası uzmanları bunun işverenlerin bugüne dek yaptığı hak ihlallerinin yasallaştırılması anlamına geldiğini savunuyor.