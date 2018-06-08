Ulusal Acil Yardım Merkezi'ne (EKAB) göre, Kavala kenti yakınlarındaki otobanda göçmenleri taşıyan minibüsün bariyerleri aşarak devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi olay yerinde, bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı 10 kişinin Kavala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, araçta bulunan göçmenlerin İran asıllı oldukları ifade edildi.