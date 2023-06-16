Yunanistan'da göçmen faciası: 9 kişi gözaltında

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.

Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

Haberde, teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtmişti.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor.

